Nuovo film di animazione per Enzo D'Alò

(ANSA) - ROMA, 29 APR - BiM ha annunciato che porterà nelle sale italiane il nuovo film di Enzo d'Alò: 'Mary e lo spirito di mezzanotte'. Dopo i successi de La freccia azzurra, La Gabbianella e il Gatto, Momo alla conquista del tempo, Opopomoz e Pinocchio, il regista e sceneggiatore torna sul grande schermo con un film d'animazione, liberamente tratto dal romanzo La gita di Mezzanotte di Roddy Doyle, edito in Italia da Guanda. Scritto da Enzo d'Alò e Dave Ingham, il film è prodotto da Aliante, PTD, Jam Media, GOAG Prod.

Questa la storia: Mary, undici anni, ha un incontenibile passione per la cucina e vuole diventare una grande chef. Sua nonna Emer, con cui ha un rapporto davvero speciale, la incoraggia a realizzare il suo sogno. Ma ogni percorso ha i suoi ostacoli, anche imprevedibili, e affrontarli può diventare un'avventura. Mary inizia così un viaggio che supera le barriere del tempo in cui quattro generazioni di donne avranno modo di confrontarsi e conoscersi profondamente. (ANSA).