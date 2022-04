Depp contro Heard, né Musk né Franco deporranno al processo

(ANSA) - NEW YORK, 28 APR - A dispetto delle attese del pubblico, né Elon Musk né l'attore James Franco dovrebbero testimoniare nel processo per diffamazione intentato da Johnny Depp all'ex moglie Amber Heard. Lo riporta il "New York Post". Musk ha avuto una relazione con la Heard e Depp era convinto che lei fosse andata a letto con Franco. Amber dovrebbe invece deporre la prossima settimana e l'interrogatorio dovrebbe durare vari giorni. Sia Musk che Franco erano sulla lista dei testimoni di Amber diffusa all'inizio del processo, ma l'avvocato del boss di Tesla, Alex Spiro, ha detto che il suo cliente non si farà sentire dalla giuria del tribunale di Fairfax in Virginia, e lo stesso hanno indicato fonti vicine a Franco. L'attore era stato coinvolto nel caso durante la querela sporta da Depp contro il "Sun" sulla base di un articolo in cui il tabloid britannico lo aveva definito "uno che picchia le mogli" facendo leva sulle accuse della Heard. Musk avrebbe avuto una relazione con la Heard per circa un anno dopo che il matrimonio con Depp era esploso nel 2016.

(ANSA).