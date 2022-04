Cannes, Rossy De Palma presidente giuria Camera d'or

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Dopo Mélanie Thierry nel 2021, l'attrice spagnola Rossy de Palma sarà la presidente della giuria della Caméra d'or del 75° Festival di Cannes, che sarà assegnato a un film tra tutte le opere prime della selezione ufficiale e delle sezioni parallele. La Giuria consegnerà il premio alla cerimonia di chiusura del Festival sabato 28 maggio 2022.

Audacia e spontaneità sono i fattori chiave dei primi film in competizione per la Caméra d'or. Quindi, chi potrebbe sostenere meglio il debutto di quei registi di Rossy de Palma, un'attrice carismatica, conosciuta per i suoi film diretti da Pedro Almodovar ma non solo e lei stesso spesso a Cannes.

"La creazione di un film, dice Rossy De Palma, è la storia di un'ossessione, un atto di volontà sproporzionata che sfida la logica, spinto dal bisogno vitale di esprimere una visione. Per fare ciò, ci vuole una perseveranza incrollabile per attraversare deserti disseminati di miraggi, osare esporsi a coloro che stanno guardando, trasmettere il desiderio di sopraffare, trasformare, trascendere. Ma nel caso di un primo film, è ancora più eroico, più scoraggiante. Perché, come in tutto ciò che viene fatto per la prima volta, c'è un ingrediente dell'inaspettato, un elemento di magia. E così celebriamo la nascita di un regista! La mia storia d'amore con il cinema e con il Festival di Cannes è una storia di pura gioia che si estende fino ad essere il presidente della Giuria della Caméra d'or. Dal profondo del mio cuore, spero di dimostrarmi degna di questo grande onore", ha detto.

Secondo la tradizione, la giuria è composta da rappresentanti francesi dell'industria (media, industria, associazioni di registi) e due artisti ospiti insieme a Rossy de Palma: Lucien Jean-Baptiste, regista, sceneggiatore e attore e l'attore Samuel Le Bihan. (ANSA).