Adriano Panatta, oggi giocherei con la maglietta ucraina

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Oggi al Foro Italico giocherei con la maglietta giallo-azzurra ucraina". A dire così alla presentazione di UNA SQUADRA di Domenico Procacci - docu-film in sala dal 2 al 4 maggio con Luce Cinecittà e Fandango e poi serie tv su Sky Documentaries dal 14 -, è il mattatore Adriano Panatta, in riferimento a quella maglietta rossa indossata provocatoriamente nel Cile di Pinochet nel 1976 alla finale di Coppa Davis. L'unica, tra l'altro, vinta dall'Italia. "E il bello - aggiunge Panatta, in una conferenza stampa condivisa, oltre che dal regista, dalla vera 'squadra' composta da Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli - è che allora nessuno se ne accorse di quelle magliette. Anzi chiedetevi perché - dice rivolto ai giornalisti - nessuno di voi in trentacinque anni ci ha mai chiesto di quelle magliette".

Una trasferta difficile, quella di allora del quartetto azzurro, per l'accesa protesta di Dario Fo, Franca Rame e Domenico Modugno che trovavano sconveniente che si andasse a giocare nel paese di Pinochet. Inevitabile poi la domanda a Panatta sul veto ai tennisti russi e bielorussi a Wimbledon: "Ho già espresso il mio parere giorni fa: è una vergogna che non possano giocare. C'è dietro poi una grande ipocrisia. Si mettono i veti agli sportivi, ma poi si continuano ad avere rapporti commerciali con la Russia. Era quello in fondo che succedeva anche tra Italia e Cile nel 1976".

Tornando a UNA SQUADRA, bell'esordio alla regia di Procacci, va detto che c'è dentro un bel pezzo di storia italiana raccontata con le racchette in mano, quelle appunto di Panatta, Barazzutti, Bertolucci, Zugarelli e Pietrangeli. E tutto questo anche con un po' di 'involontaria' cattiveria alla Dino Risi nel raccontare la storia di un doppio tennistico tra nature diverse: quella esuberante e festaiola di Panatta e Bertolucci e quella più tranquilla di Barazzutti e Zugarelli. Dice a un certo punto Panatta nel film, quasi a giustificarsi: "Che colpa avevamo noi se Barazzutti e Zugarelli erano già sposati a 21 anni e la sera se ne andavano a casa?". (ANSA).