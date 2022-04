Valeria Bruni Tedeschi, con l'età sono più libera

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Ho 56 anni e non ho più paura. Anzi piano piano invecchiando ho sempre più una sensazione di grande libertà e leggerezza. Questa la buona notizia che voglio dare a donne e uomini di una certa età. La chirurgia estetica? Va contro questa idea, è solo una menzogna". Così a Roma è Valeria Bruni Tedeschi, protagonista del film di Charline Bourgeois-Tacquet, GLI AMORI DI ANAS, in sala dal 28 aprile con Officine UBU. E l'attrice, sguardo accogliente e modi gentili, nell'incontro stampa torna più volte su questo tema: "Se non mi guardo allo specchio mi sento ancora una ragazza di vent'anni - dice -. Ma va detto che oggi allo specchio mi ci guardo molto meno". Di LES AMANDIERS, film in concorso a Cannes di cui è regista, ci tiene a dire: "È un film francese con una piccola partecipazione italiana, ma c'è sempre qualcosa d'Italia nei miei film. Sono fiera comunque che sia considerato italiano, ma va detto che oggi in assoluto mi sento più attrice che regista".

Nel film racconta i suoi anni a Parigi alla scuola di teatro di Patrick Chereau, una leggenda del teatro e cinema d'oltralpe: "Chereau è stato come un padre per il mio lavoro. Mi ha formato anche insegnandomi a lavorare molto. E poi era uno che chiedeva sempre di più. Comunque nel film - aggiunge - parlo anche dei suoi aspetti negativi, ho insomma cercato di non farne un Dio". Paolo Sorrentino? "Fa parte di quei provini che non sono andati in porto. Con lui dovevo fare in LORO Veronica Lario, la moglie di Berlusconi, ma poi non mi prese. Non c'è stato nessun problema per me. Anzi l'ho visto come un assaggio del suo modo di lavorare. È giusto cercare la persona giusta per un film. Mi piacerebbe comunque lavorare con Sorrentino un giorno o lavorare anche con Nanni Moretti, una cosa che credo sappia. Ho anche spesso sognato di lavorare con Woody Allen". L'elezione di Macron? "Prima della sua conferma eravamo angosciati, speriamo solo ora si circondi di persone belle che ci portino verso la luce, la pace e a una grande realtà ecologica, umana e sociale.

Chissà!". (ANSA).