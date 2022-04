The Batman avrà un sequel e ci sarà Robert Pattinson (2)

(ANSA) - NEW YORK, 27 APR - Dopo incassi record all'uscita lo scorso marzo, The Batman è pronto per avere un sequel. Lo ha annunciato la Warner Bros. durante il CinemaCon, l'evento annuale per i proprietari di sale cinematografiche. La casa di produzione e distribuzione americana ha anche detto che nel sequel ci sarà Robert Pattinson (Bruce Wayne/Batman).

The Batman (2022), diretto da Matt Reeves e basato sull'omonimo personaggio della DC Comics, è un reboot cinematografico dei film su Batman. Attualmente The Batman resta la pellicola che ha realizzato i maggior incassi dell'anno e ha segnato anche il ritorno alle sale cinematografiche per la Warner Bros, la quale nel 2021, a causa della pandemia, aveva reso disponibili tutte le nuove uscite anche sulla piattaforma Hbo Max. Ora intende mantenere la finestra di 45 giorni di permanenza nei cinema prima di passare anche sui canali in streaming. (ANSA).