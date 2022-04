Sarah Jessica Parker, ci metto 10 mesi per prepararmi a Met Gala

(ANSA) - NEW YORK, 27 APR - Da sette a dieci mesi. E' quanto impiega Sarah Jessica Parker per prepararsi al Met Gala, l'evento mondano per antonomasia a New York, organizzato dal Costume Institute del Metropolitan Museum of Art. Quest'anno si terrà il 2 maggio e il tema è 'In America: An Anthology of Fashion', che coincide anche con il titolo della mostra che aprirà contemporaneamente al Met.

Intervistata da Vogue, la star di Sex and the City e di And Just Like That..., con tanti Met Gala all'attivo, ha passato in rassegna tutte le mise indossate dal 1995 al 2018. "Non faccio altro che pensare al tema - ha spiegato - e all'influenza. Ogni volta che vado al Met non capisco come le persone non ci mettano dai sette ai dieci mesi per prepararsi. Come si fa a non arrivare esausti per fare tutto in modo corretto". Ha aggiunto che vestirsi per Anna Wintour è un compito difficile. "Sarebbe così semplice - continua - trovare un bel vestito e indossarlo quella sera. Sarebbe un grande sollievo, come andare in vacanza.

Ma questo non è il lavoro. Il lavoro è il tema. Bisogna interpretarlo e cosa fatica, è impegnativo". Nel 2006 la Parker indossò un vestito plaid coordinato con quello di Alexander McQueen (morto nel 2010) (ANSA).