Gassmann, Zingaretti, Kondalova al Riff di Sestri Levante

(ANSA) - GENOVA, 27 APR - Dieci film di registi under 35, documentari in arrivo da Europa, America, Asia e Oceania per un giro del mondo che, includendo anche 9 tra film e documentari fuori concorso, getta perfino un ponte tra Russia e Ucraina; sedici ospiti internazionali e decine di eventi tra masterclass, talk, presentazioni e laboratori in ciascuno dei sei giorni che, dal 10 al 15 maggio, vedranno darsi appuntamento a Sestri Levante star del cinema, protagonisti del jet set e attivisti impegnati nella difesa dell'ambiente e dei diritti civili. Sono questi i numeri e gli ingredienti del Riviera International Film Festival 2022, il cui programma è stato svelato a Palazzo Fascie. Tre le location principali della rassegna, giunta alla sua VI edizione: il Riff Lounge in piazza Matteotti, l'ex Convento dell'Annunziata e, il Cinema Ariston.

Tra i big attesi Alessandro Gassmann che presenterà al pubblico il suo libro 'Io e i #GreenHeroes. Perché ho deciso di pensare verde' e l'ultimo film da lui diretto, 'Il silenzio grande', vincitore di due Ciak d'Oro. Saliranno sul palco del Riff anche Luca Zingaretti e Paolo Ruffini, che presenterà in anteprima il suo ultimo film da regista Ragazzaccio e Chiara Francini. Nils Hartmann intervisterà Gabriele Muccino. Non si potrà non pensare alla guerra con Anna Safroncik, originaria di Kiev. Così come con la regista ucraina Masha Kondalova, che presenta fuori concorso il docu Inner Wars. Da segnalare anche quello prodotto da Alfonso Cuarón diretto da Riccardo Romani, Hands of God, la vera storia della squadra nazionale di box irachena.

Confermate tre masterclass con Dante Spinotti, direttore della fotografia pluricandidato agli Oscar, Joan Bergin, tra le più importanti costume designer al mondo e Casey Affleck. "La cultura è il motore di civiltà di cui il mondo ha bisogno, soprattutto in un contesto storico come questo - ha detto il presidente del Riff Stefano Gallini Durante -: senza cultura non si potrà mai aspirare a un futuro migliore e vengono meno speranza e magia da cui deriva la scintilla dell'ispirazione" (ANSA).