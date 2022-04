Cannes, Valeria Golino presidente giuria Un Certain Regard

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Valeria Golino sarà la presidente della giuria di Un Certain Regard al 75° Festival di Cannes. Con lei altri quattro componenti provenienti dalla Polonia (l'attrice Joanna Kulig), dal Venezuela (l'attore Édgar Ramírez), dagli Stati Uniti (la regista Debra Granik) e dalla Francia (il cantautore e attore Benjamin Biolay). "In questo mondo pieno di rumore e furia, sono felice e onorata - dichiara la Golino, attrice, regista e produttrice - di essere qui per aiutare, forse, i registi ad emergere".

