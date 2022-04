Can Yaman al Montecarlo Film Festival

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Tutti pazzi per Can Yaman, che arriva il 29 aprile al MonteCarlo Film Festival de la Comédie, l'evento ideato e presieduto da Ezio Greggio, in corso fino al 30 aprile nel Principato di Monaco.

L'attore turco, che ha raggiunto la popolarità internazionale grazie a numerose serie di successo, è arrivato a Montecarlo per ritirare un premio per il sociale, alla serata di Gala che si terrà al Grimaldi Forum sabato 30 aprile.

Personaggio eclettico, imprenditore e attore, autore dell'autobiografia "Sembra strano anche a me", con la sua associazione Can Yaman for children, dopo numerose iniziative solidali in aiuto ai bambini in difficoltà, ora volge la sua attenzione ai piccoli ucraini. (ANSA).