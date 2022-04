Barbie, prime immagini dal film sulla bambola con Margot Robbie

(ANSA) - NEW YORK, 27 APR - Una Corvette decappottabile rosa e una sorridente splendida bionda con un top a schiena scoperta in bianco e blu. Sono le prime immagini dal film 'Barbie' con Margot Robbie nel ruolo dell'iconica bambola e svelate dalla Warner Bros. durante il CinemaCon, la fiera annuale che riunisce i proprietari di sale cinematografiche.

Il film, diretto da Greta Gerwig, è una live action comedy basata appunto sulla bambola prodotta dalla Mattel. Oltre alla Robbie nel cast ci saranno anche Ryan Gosling, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Simu Liu, Hari Nef e Will Ferrell. Barbie sarà nelle sale cinematografiche dal 21 luglio 2023. (ANSA).