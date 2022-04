Let's kiss tra vincitori Nastri ai documentari

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Let's Kiss - Franco Grillini. Storia di una rivoluzione gentile di Filippo Vendemmiati (in gara nella categoria cinema del reale), racconto personale che diventa testimonianza di trent'anni di battaglie per i diritti civili; Per Lucio di Pietro Marcello (per la sezione Cultura, cinema e spettacoli), dedicato a Lucio Dalla, e La macchina delle immagini di Alfredo C. di Roland Sejko ( miglior docufilm), riflessione sulla propaganda politica legata ad ogni regime totalitario sono fra i vincitori dei Nastri d'Argento per i documentari 2022, assegnati dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Premi e finalisti sono stati scelti tra i 150 film usciti nel 2021 e visionati dal Direttivo Nazionale, "in un'annata ancora difficile, segnata da interessanti testimonianze legate al presente e in un fermento creativo speciale considerando le condizioni critiche vissute dal cinema negli ultimi due anni" spiega la presidente del Sngci Laura Delli Colli. I tre Nastri si uniscono ai premi speciali 2022: il 'Nastro dell'anno Doc' a Giuseppe Tornatore per Ennio, il film non fiction dedicato a Morricone, reduce dal grande successo anche in sala; i riconoscimenti per Luigi Proietti detto Gigi di Edoardo Leo e Cùntami di Giovanna Taviani, nella sezione dei docufilm, i premi per Eugenio Scalfari-A sentimental journey, tra privato e grande giornalismo ritratto del fondatore di Repubblica raccontato dalle figlie Donata e Enrica (con Anna Migotto e la regia di Michele Mally) e Oscar Micheaux, il supereroe del cinema americano, pioniere afroamericano tra i registi e produttori cinematografici della storia del cinema, raccontato da Francesco Zippel. Infine Caterina Caselli, 'protagonista dell'anno' che si racconta tra musica e confidenze private in Una vita, cento vite di Renato De Maria.

Per la seconda edizione del premio intitolato alla memoria di un'autrice scomparsa troppo presto come Valentina Pedicini ha vinto Los Zuluagas di Flavia Montini. Al film di Emanuela Giordano e Giulia Minoli Se dicessimo la verità il Nastro della legalità assegnato in collaborazione con Trame, Festival dedicato ai libri sulle mafie. (ANSA).