Cinema: Koza Nostra, mafia in commedia e salsa Ucraina

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Un mafia movie in commedia, tra sparatorie e risate, e con protagonista una matura e solida donna ucraina, una sorta di 'risolutore' in gonnella. Ecco in estrema sintesi la leggera e divertente KOZA NOSTRA, opera prima di Giovanni Dota in sala dal 5 maggio con Adler.

Si tratta di una co-produzione Italo-Ucraina (Pepito Produzioni Film, UA Production con Rai Cinema) che deve molto all'interpretazione della star della commedia ucraina, Irma Vitovska. È lei infatti Vlada Koza che, una volta diventata nonna, molla tutto e dai Carpazi raggiunge sua figlia in Italia, piombandole in casa. Ma la ragazza, sposata con un carabiniere, non apprezza molto l'ingombrante presenza della madre che a un certo punto mette alla porta senza troppe spiegazioni.

Vlada si ritrova così sola e senza un soldo nell'entroterra siciliano ma, per tutta una serie di coincidenze, diventa poi la governante di Don Fredo (Giovanni Calcagno), capo clan dei Laganà appena uscito da galera, e della sua disfunzionale famiglia mafiosa che lotta per non essere eliminata. In assenza del padre, infatti, poco hanno potuto i tre figli del mafioso del tutto inadatti al crimine, ma sarà proprio la solida Vlada a mettere le cose a posto. (ANSA).