Cannes: Robert De Niro ospite d'onore al galà amfAR

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Torna al festival di Cannes anche il charity gala dell' amfAR, The Foundation for AIDS Research.

L'evento, il 28/mo si svolgerà giovedì 26 maggio l'Hôtel du Cap-Eden-Roc. Sono state annunciati oggi i primi ospiti: Christina Aguilera, Ricky Martin e Charli XCX che si esibiranno dal vivo, mentre Robert De Niro è l'ospite d'onore della serata. Carine Roitfeld, sostenitrice di lunga data di amfAR , curerà la sfilata, che includerà look dei migliori designer del mondo.

La tradizionale asta per raccogliere fondi per la ricerca contro l'Aids sarà guidata dal famoso banditore Simon de Pury. L'asta, sponsorizzata da FTX, includerà tutti i look della mostra, insieme a una collezione di opere d'arte contemporanea e oggetti ed esperienze di lusso unici nel loro genere. Il tema della sfilata di quest'anno sarà "We's Get Married" e includerà abiti di Oscar de la Renta, Loewe, Louis Vuitton, Louis Vuitton Men, Givenchy, Gucci, Chanel, Saint Laurent, De Fursac, Balenciaga, Fendi, Tom Ford, Jacquemus, Valentino, Giambattista Valli, Armani, Alaia, Burberry, Versace, Alled Martinez, Monot, Nensi Dojaka e Dior, indossati da alcune delle migliori modelle del mondo.

I presidenti di questa 28a edizione di amfAR Gala Cannes sono tra gli altri Baz Luhrmann, Carine Roitfeld, Caroline Scheufele, Cynthia Erivo, Kate Hudson, LaKeith Stanfield, Laura Linney, Michelle Williams, Milla Jovovich, Vanessa Hudgens oltre ai vertici dell'associazione che solo negli eventi su Cannes ha raccolto negli anni 245 milioni di dollari. (ANSA).