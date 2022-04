Cinema: Ferrara a Parigi per presentare spazio su Antonioni

(ANSA) - BOLOGNA, 23 APR - Il progetto del nuovo spazio dedicato a Michelangelo Antonioni a Ferrara verrà presentato da martedì 26 a giovedì 28 aprile all'Istituto italiano di cultura di Parigi. Secondo l'amministrazione ferrarese, lo spazio dedicato al regista sarà completato tra il 2023 e il 2024 e avrà sede al padiglione di arte contemporanea di Ferrara.

Per l'occasione, inoltre, Vittorio Sgarbi, presidente della Fondazione Ferrara Arte, sarà al Petit Palais per la mostra 'Boldini, Les plaisirs et les jours' che vede il Comune di Ferrara tra i prestatori d'opera, avendo temporaneamente ceduto 32 opere di proprietà a firma del pittore ferrarese.

Nel programma parigino dedicato a Antonioni è previsto un incontro mercoledì 27 aprile con, tra gli altri, il regista Costa-Gravas e il curatore Dominique Païni, al termine del quale sarà proiettato il documentario 'Lo sguardo di Michelangelo'.

"La nostra città sarà sempre di più un punto di riferimento culturale ambito e richiesto per la ricchezza del suo patrimonio storico e artistico - ha detto Marco Gulinelli, assessore alla Cultura del Comune di Ferrara - L'invito dell'Istituto italiano di cultura dimostra, nella concretezza, anche il respiro globale di un'azione amministrativa che guarda al mondo e di una promozione culturale che supera i confini per portare la bellezza della nostra città all'attenzione internazionale".

(ANSA).