'Ora tocca a noi', Veltroni racconta Pio La Torre

- PALERMO, 22 APR - "Ho vissuto la grandezza di Pio La Torre, il segno che ha lasciato in Sicilia e nel Paese è profondo. Noi lo racconteremo attraverso tutta la sua vita. Non voglio fare un santino di Pio, voglio raccontare la sua vita, che è bella di significati, la storia di un bambino, figlio di braccianti che decide di studiare e di combattere per tutta la sua vita. E voglio raccontare anche la storia di Rosario Di Salvo, il compagno di lotte di Pio, che lo accompagnava e ne garantiva la sicurezza e che perse la vita quel giorno come Pio". Così Walter Veltroni, incontrando la stampa a Palermo durante le riprese del docufilm "Ora tocca a noi - Storia di Pio La Torre", a quarant'anni dall'assassinio dello storico dirigente del Pci, il 30 aprile 1982. Una coproduzione Minerva Pictures Group, Rai Documentari e Luce Cinecittà, scritto e diretto da Walter Veltroni, con la collaborazione di Monica Zapelli. "All'inizio lo faremo con una parte di finzione, raccontando Pio da bambino fino a quando fu rinchiuso nel carcere Ucciardone, dove rimase un anno e lì apprese della nascita del suo primo figlio - ha detto Veltroni, con a fianco Franco La Torre - Nella vita di Pio c'è un filo di coerenza in tutta la sua vita: dalla scelta di studiare, alla scelta di combattere la mafia. L''approvazione della legge che ha introdotto elementi rivoluzionari della confisca dei beni e l'introduzione dell'associazione di stampo mafioso hanno cambiato i paradigmi della lotta alla mafia in maniera moderna e cogente". 'Ora tocca a noi" era la frase che Pio La Torre pronunciò ad Emanuele Macaluso, altro storico dirigente del Pci, pochi giorni prima di essere ucciso. "E' una citazione ma anche una sollecitazione all'impegno civile a non considerare la mafia che spara di meno rispetto ad allora, a leggere le interrelazioni tra mafia, potere politico pezzi dello Stato e settori dell'imprenditoria - ha sottolineato Veltroni - 'Ora tocca a noi' è il ricordo di una consapevolezza di uomo che sapeva di potere rischiare la propria vita e un invito a non smettere".