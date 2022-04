Nastri: War is Over nella cinquina

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Dopo essere stato presentato in concorso nella sezione Panorama Italia di Alice nella Città all'ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, il documentario WAR IS OVER di Stefano Obino ha ottenuto la candidatura ai Nastri d'Argento 2022, entrando ufficialmente nella cinquina della categoria Cinema del reale. Il film è un racconto sulla resilienza e un vero e proprio viaggio alla scoperta del Kurdistan iracheno, un'area profondamente colpita dal durissimo conflitto contro l'Isis - che ha lasciato più di 40 campi profughi, 1,6 milioni di persone in stato di necessità, di cui la metà con meno di 18 anni - in cui, nonostante tutto, si possono scorgere degli squarci di "vita normale". (ANSA).