L'audizione, quando l'ossessione viene dalla musica

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Quel sottile confine tra normalità e ossessione (in questo caso musicale) sembra essere quello preferito nel film L'AUDIZIONE, secondo lungometraggio di Ina Weisse. Già presentato in anteprima mondiale al 44° Toronto Film Festival, a San Sebastian (dove Nina Hoss, la protagonista, ha vinto il premio miglior attrice) e, infine, al Bif&st, arriverà nelle sale italiane giovedì 5 maggio, distribuito da Pier Francesco Aiello per PFA Films ed Emme Cinematografica. Un'opera comunque tutta dedicata al mondo della musica con protagonista Anna Bronsky (Nina Hoss), maniacale insegnante di violino in un liceo musicale a Berlino. La donna, sposata con il liutaio francese Philippe Bronsky (Simon Abkarian) con il quale ha un figlio di dieci anni, Jonas (Serafin Mishiev), durante gli esami di ammissione annuali della scuola rimane affascinata dal talento di un candidato. Si tratta dell'adolescente Alexander Paraskevas (Ilja Monti), violinista imperfetto ma davvero talentoso. Una vera e propria fissazione, quella di Anna verso questo ragazzo che fa sì che l'insegnante passi molto tempo con lui e inizi a trascurare la sua famiglia anche più di prima.

Le cose peggiorano quando il suo collega e amante segreto, Christian Wels (Jens Albinus), la invita a esibirsi in un quintetto e lei non è affatto contenta del suo contributo.

Inevitabilmente la relazione con suo marito sembra sgretolarsi ancora di più e Anna è ormai sempre più intollerante della sua noiosa vita familiare che include anche i suoi anziani genitori.

(ANSA).