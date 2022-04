'La ricetta italiana', un 'Vacanze romane' in salsa cinese

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Novemila copie in Cina per un film di produzione italiana al 50%, in uscita a maggio? Può sembrare assurdo, ma è il caso di LA RICETTA ITALIANA, è firmato da una regista cinese come Hou Zuxin e uscirà appunto a maggio in novemila delle circa 80mila sale della Repubblica Popolare Cinese. Ma le sorprese non finiscono qui per questo film che aprirà il 22 aprile la 24/a edizione del FAR EAST FILM FESTIVAL di Udine. Quasi un remake di VACANZE ROMANE, ma girato da attori cinesi, il film ha come protagonisti Peng (Liu Xung), pop star cinese piena di glamour arrivata a Roma per un reality show, e la giovane Mandy (Huang Yao), una sorta di cenerentola che vive in Italia con gli zii e si arrabatta fra mille lavori, ma sogna di diventare una grande chef (il suo idolo è Antonino Cannavacciuolo).

"Il progetto nasce dal workshop dell'associazione europea Bridging the dragon che da anni favorisce le opportunità di collaborazione con la Cina in campo audiovisivo - dice all'ANSA il produttore Cristiano Bortone - . L'entusiasmo dei partecipanti per la sceneggiatura di Alberto Simone ci ha spinto a svilupparlo in una pellicola pensata per il grande pubblico cinese, che ancora oggi è affascinato da classici come Vacanze romane e dall'immagine dell'Italia e delle sue straordinarie eccellenze. Ecco dunque nel film elementi iconici come la Vespa, la cucina, le vittorie di calcio contro la Germania, l'Aperol Spritz con vista sui tetti di Roma, l'alba sui fori e gli scorci della città più bella del mondo". (ANSA).