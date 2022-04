Greta Scarano e Salvatore Esposito, l'amore è gourmet

(ANSA) - ROMA, 19 APR - LA CENA PERFETTA di Davide Minnella, commedia sentimentale con una sua particolare grazia, ha ovviamente anche una sua ricetta vincente: camorra feroce, ma non troppo, soldi da riciclare, sentimenti e alta cucina. Nel film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano e in sala il 26, 27 e 28 aprile distribuito da Vision Distribution, due i protagonisti assoluti: Carmine (Salvatore Esposito) , camorrista dal cuore buono e Consuelo (Greta Scarano), una chef tutto carattere e intemperanze alla ricerca della perfezione in cucina e di una stella Michelin.

Fin qui tutto bene se non fosse che il ristorante aperto a Roma da Carmine, il Picchio Blu, non è altro che una copertura per riciclare soldi sporchi della camorra. Consuelo poi, chef voluta dallo stesso Carmine nel suo locale, non sa nulla di quello che c'è dietro a tutto questo e, soprattutto, non sa che Carmine, per avviare il ristorante, ha fatto molti ammanchi di cassa che potrebbe pagare a caro prezzo.

Nel film con Gianluca Fru, Gianfranco Gallo, Antonella Attili e Antonio Grosso, va detto che tutti i tempi sono rispettati, e questo anche grazie al soggetto di Stefano Sardo, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Gianluca Bernardini e Giordana Mari, con la collaborazione di Salvatore Esposito.

"Credo che in questo film ci sia alla fine una ricetta davvero perfetta - dice oggi all'incontro stampa Salvatore Esposito -.

Volevamo infatti raccontare una storia d'amore, camorra e culinaria che fosse credibile in tutti e tre questi aspetti".

(ANSA).