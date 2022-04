Giovanni Storti al cinema, in un inedito ruolo drammatico

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Lo zoccolo di gnu e la vertebra di moffetta sono lontani, assenti i compagni di epiche scorribande Aldo e Giacomo. Giovanni Storti si presenta al pubblico con una nuova convincente veste drammatica nel film Le voci sole, opera prima di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi, che è stato selezionato in concorso al quarantottesimo Seattle International Film Festival (SIFF), dove sarà presentato il 21 aprile in anteprima mondiale.

"Mi piace fare anche ruoli diversi, anche drammatici. Nel passato ho fatto qualche ruolo cattivo ma mai drammatico. Anzi sarei molto contento se ne venissero altri, non me propongono a parte questi due registi e gliene sono grato". Ma i fan dell'inossidabile trio comico che strappa risate dal 1991 possono stare tranquilli: "Nonostante stiamo portando avanti progetti personali - dice Giovanni all'ANSA - con Aldo (che ha fatto 2 film) e Giacomo (che ha scritto due spettacoli teatrali) siamo sempre uniti e a giugno inizieremo a girare un nuovo film assieme".

Tornando a Le voci sole, progetto - produzione giovane con Andrea Italia per Nieminen Film assieme a Point Nemo ed Eliseo Entertainment, che ha incontrato l'appoggio di Luca Barbareschi in qualità di produttore associato - la storia è di grande attualità: una famiglia che scopre come la celebrità inaspettata giunta grazie ai social abbia un costo altissimo. Giovanni, costretto a trasferirsi in Polonia dopo aver perso il lavoro in Italia, trova conforto e aiuto nelle videochiamate con la moglie Rita (Alessandra Faiella, anche lei una brillante attrice comica). Così, anche per non disgregare la famiglia, si cena insieme a millecinquecento chilometri di distanza e poi si cerca di insegnare a Giovanni a fare un piatto di spaghetti. Ma il web è in agguato e quel video intimo diventa virale e i due protagonisti, coadiuvati dal figlio adolescente Pietro (Davide Calgaro), diventano famosi loro malgrado. Il tempo della rivincita sociale dura poco, la esile fiamma della notorietà corrode e divora perché le "voci sole" sono sempre pronte a odiare. (ANSA).