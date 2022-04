Banderas e Cruz, risate sovversive in Finale a sorpresa

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Una prova attoriale e di scrittura di grande livello: è Finale a sorpresa (Official Competition) che dopo gli applausi alla Mostra del cinema di Venezia arriva in sala con Lucky Red dal 21 aprile. Un cast fantastico - Penelope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martinez - per una commedia che racconta la principale malattia della modernità: il narcisismo.

Tutti ne sono affetti, tanto più attori e registi, quelli di scena appunto in questa commedia dai toni surreali in cui si ride molto.

Partiamo dall'inizio. Un milionario è in crisi dopo aver compiuto ottant'anni. Cosa fare per lasciare un segno di sé? Prima pensa di costruire un ponte da donare allo Stato poi, invece, cambia idea e pensa di produrre un film di successo.

Ingaggia così una singolare troupe capeggiata dalla presuntuosa regista Lola Cuevas (Cruz) dalle idee molto originali e spesso sadiche. Davanti alla cinepresa, con una sua ponderosa sceneggiatura, si misurano due star tanto talentuose quanto egocentriche e vanitose: l'attore hollywoodiano Felix Rivero (Banderas), belloccio e votato ai soldi, e l'attore teatrale più stagionato e impegnato Ivan Torres (l'argentino Martinez) che considera il primo una star da fiction. Che succede tra i tre? Scintille ovviamente, 'una competizione ufficiale' senza esclusione di colpi e tutta da ridere, una gara piena di vezzi, cattiverie, bugie, vanagloria e vanità senza limiti. (ANSA).