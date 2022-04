Depp-Heard, parla l'ex psicologa: "tra loro abusi reciproci"

(ANSA) - NEW YORK, 15 APR - Il matrimonio tra Johnny Depp e Amber Heard era all'insegna degli abusi reciproci. Sul banco, a testimoniare, è salita l'ex psicologa della coppia, Laurel Anderson, che ha seguito i due attori nel 2015 quando avevano rispettivamente 52 e 29 anni. La Anderson ha sottolineato che entrambi sono stati vittime di violenze in età infantile, ad esempio la Heard veniva picchiata dal padre, e quindi da coppia gli abusi sono stati reciproci.

Inoltre secondo una testimonianza precedente della sorella di Depp, Christi Dembrowski, i due fratelli hanno avuto una madre violenta.

La psicologa ha parlato anche di una sessione da sola con la Heard. In quell'occasione l'attrice disse che Depp l'aveva picchiata e le mostrò dei lividi. E ancora la psicologa ha detto che la Heard non sapeva cosa fare neppure rispetto al divorzio, da una parte lo avrebbe voluto dall'altra no. I due si amavano, ma lei era anche conscia che non si trattava di una relazione sana.

Il processo per diffamazione, che si tiene in Virginia, vedrà testimoniare nei prossimi giorni entrambi gli attori. Tra i testimoni dovrebbero sfilare poi Paul Bettany, James Franco ed Elon Musk. (ANSA).