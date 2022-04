Sean Penn, ho pensato di impugnare le armi contro la Russia

(ANSA) - NEW YORK, 13 APR - Sean Penn vorrebbe tornare in Ucraina con la sua organizzazione di aiuti ed ha anche ammesso che ha pensato di impugnare le armi contro la Russia.

Intervistato dall'Hollywood Authentic, l'attore, 61 anni, che all'inizio del conflitto si trovava in Ucraina per firmare un documentario e poi è stato costretto a scappare a piedi verso il confine polacco per l'aggravarsi della situazione, ha sottolineato che è tuttavia consapevole che al momento non sa cosa poter offrire al popolo ucraino se non appunto combattere al loro fianco.

"Se sei stato in Ucraina - ha spiegato - ti sfiora il pensiero (combattere, ndr). E pensi, che secolo è questo? Ero ad una stazione di servizio a Brentwood (nello stato di New York, ndr) l'altro giorno e ho pensato a imbracciare le armi contro la Russia? Che c... succede?". Ha anche aggiunto che l'ultima volta avrebbe avuto senso per lui rimanere più a lungo in Ucraina solo con un fucile in mano e senza giubbotto anti proiettile perché sarebbe stato meglio darlo ad un civile o ad un combattente esperto. Penn ha anche ricordato di aver incontrato il presidente Zelensky il giorno prima dell'invasione russa e di essere stato con lui un giorno durante il conflitto. (ANSA).