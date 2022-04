Docufilm su Jennifer Lopez aprirà il festival Tribeca a Ny

(ANSA) - NEW YORK, 13 APR - Il docufilm su Jennifer Lopez aprirà il prossimo film festival di Tribeca a New York.

'Halftime', diretto da Amanda Micheli, debutterà in anteprima l'8 giugno prima di essere trasmesso da Netflix il 14 giugno. Il film si focalizza sulla seconda parte della carriera dell'artista e sarà proiettato all'United Palace a Washington Heights, poco distante dal Bronx, distretto dove la Lopez è cresciuta. L'edizione 2022 del Tribeca Film Festival si svolgerà dall'8 al 19 giugno. (ANSA).