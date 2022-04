Cannes: Ucraina Day, attesa delegazione di registi e produttori

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Una delegazione di 35 registi e professionisti del settore dal paese dilaniato dalla guerra arriveranno in sicurezza a Cannes dall'Ucraina. Il Cannes Marché, che si tiene durante il Festival, ospiterà sabato 21 maggio un "Ukraine Day" per sostenere l'industria cinematografica assediata del paese. Gli organizzatori, si legge su Deadline, sono in contatto con la Commissione europea per la delegazione.

Il programma pianificato di eventi del settore il 21 maggio prenderà il via con l'Ucraina, il paese in primo piano nell'ambito dell'iniziativa Producers Network. Almeno sei produttori prenderanno parte all'evento di networking, ospitato in collaborazione con l'Istituto ucraino. Saranno presentati al Marchè documentari e lungometraggi ucraini nelle prime fasi e nella post-produzione. Ci sarà anche una conferenza per discutere le opportunità di ricostruzione per l'industria. Il mese scorso, Cannes ha annunciato che non accetterà delegazioni russe al festival né al mercato , né accetterà la presenza di chiunque sia legato al governo russo". Il festival non boicotterà i film russi nel programma (potrebbe esserci il film Tchaikovsky Wifes di Kirill Serebrennikov, ora in Germania dopo che è scaduto il divieto triennale di viaggio dalla Russia), cosa che è stata richiesta invece dall'Accademia del cinema ucraino. (ANSA).