"Finale a sorpresa" apre il Festival di Montecarlo

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Finale a sorpresa (Competencia Oficial) di Gaston Duprat e Mariano Cohn, con Penelope Cruz e Antonio Banderas, già nella selezione di Venezia 2021, aprirà fuori concorso la 19/a edizione del Montecarlo Film Festival de la Comedie (25-30 aprile), anticipando l'uscita in Francia prevista per giugno, mentre il film arriva nelle sale italiane con Lucky Red.

Quest'anno i film in concorso e fuori concorso del Festival ideato e diretto da Ezio Greggio arrivano dall'Europa, dal Canada, Porto Rico, Colombia e Argentina, tra parodie, remake, ritorno alle radici, scontri familiari, famiglie allo sbando, conflitti generazionali, emancipazione femminile, liberazione sessuale e tematiche Lgbtq+. Paul Haggis guida la giuria, composta da Tom Leeb, Clara Ponsot, Pierpaolo Spollon.

Tra gli otto film in concorso a Montecarlo l'anteprima internazionale di Babysitter, secondo lungometraggio dell'attrice Monia Chokri (Les amours imaginaires di Xavier Dolan del 2010), il cui incipit ricorderà a molti un fatto di cronaca di alcuni mesi fa: un uomo su di giri molesta una giornalista in diretta televisiva alla fine di una partita e scoppia il caso. E ancora: i re della commedia spagnola Paco León e Dani de la Orden (Mamá o papá - You Keep the Kids); Sandra Hüller e Bernhard Schüz dalla Germania per Das Schwarze Quadrat (The Black Square) di Peter Meister; Aldo Baglio e Lucia Ocone, protagonisti dell'unico film italiano in concorso, Una boccata d'aria (A breath of fresh air) di Alessio Lauria, prodotto da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia con Rai Cinema.

Spazio a una giornata dedicata al cinema made in Italy con due eventi speciali (venerdì 29 aprile). Il primo è quello con Claudia Gerini, che sarà a Montecarlo per accompagnare il suo Tapirulàn, presentato pochi giorni fa al festival di Bari.

L'altro è l'incontro con il regista e protagonista Edoardo Leo e l'attore Stefano Fresi per Lasciarsi un giorno a Roma, che vede protagonista anche l'attrice spagnola Marta Nieto (Coppa Volpi a Venezia nel 2019 per Madre di Rodrigo Sorogoyen). Entrambi avranno il loro debutto internazionale a Montecarlo.

Sabato 30 aprile la serata di gala con l'annuncio dei vincitori. (ANSA).