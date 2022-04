Da Biancaneve a Frozen l'arte dietro ai film Disney

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Il lavoro degli artisti della Disney , la ricerca, i disegni che costituiscono il materiale per la realizzazione degli storici film con cui sono cresciuti milioni di bambini, saranno in mostra a Palazzo Barberini a Roma dal 15 aprile. Le Gallerie Nazionali ospitano ''Disney. L'arte di raccontare senza tempo'', esposizione promossa e prodotta da 24 ORE Cultura, a cura della Walt Disney Animation Research Library, con la collaborazione di Federico Fiecconi, storico e critico del fumetto e del cinema di animazione.

L'esposizione racconta al pubblico lo straordinario processo creativo che si nasconde dietro ai capolavori animati e presenta preziose opere originali provenienti dagli Archivi Disney, a partire dagli immortali film dei Walt Disney Animation Studios - tra cui Hercules, Biancaneve e i Sette Nani, Pinocchio, Fantasia e La Sirenetta - fino al più recente Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle Raccontare storie senza tempo riuscendo a incantare il pubblico è considerata una vera e propria arte, ma dietro l'immediatezza tipica del risultato artistico perfetto si nasconde un lavoro di ricerca creativa che dura anni, generalmente ignoto a chi guarda il film. La mostra vuole raccontare i capolavori di Walt Disney, riconducendo le storie alle antiche matrici di tradizione epica: i miti, le leggende medievali e il folklore, le favole e le fiabe che costituiscono da secoli il patrimonio narrativo delle diverse culture del mondo. Da queste tradizioni derivano le storie più famose da cui sono stati tratti i film Disney e vengono presentate in chiave narrativa attraverso l'esposizione dei bozzetti preparatori di ricerca creativa, incentrati sull'esplorazione di personaggi, ambientazioni e trame narrative. Il grande sforzo innovativo è stato quello di portare queste storie al cinema, utilizzando diversi strumenti artistici, dal disegno a mano all'animazione digitale, per captare l'essenza delle favole antiche e rivitalizzarle, attualizzandone il valore universale. Durante il percorso postazioni interattive e un allestimento che evoca gli scenari dei grandi capolavori dell'animazione Disney. Aperta anche la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, la mostra si chiuderà il 25 settembre. (ANSA).