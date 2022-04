Sonic 2 vola al box office Usa

Il porcospino blu più amato del mondo è tornato per una nuova avventura in SONIC 2 - IL FILM e in America guida gli incassi del weekend con $71.0 milioni di dollari, diventando una delle migliori aperture dell'anno. Il film diretto dai registi di The Fast and the Furious e Deadpool, SONIC 2- Il Film con Jim Carrey tra le voci è distribuito in Italia da Eagle e domani con i dati Cinetel del weekend si scoprirà se ha mantenuto le promesse anche da noi.

Secondo i dati box office Mojo secondo posto per Morbius con 10.2 milioni di dollari, terzo The Lost City con 9.2 milioni tallonato da Ambulance con 8.7 (ANSA).