Mark Wahlberg, pronto a lasciare Hollywood per la mia famiglia

(ANSA) - NEW YORK, 07 APR - Mark Wahlberg è pronto a sacrificare la sua carriera per la famiglia. Intervistato da Entertainment Tonight in occasione del suo ultimo film 'Father Stu', in uscita il 13 aprile, l'attore, 51 anni a giugno, ha detto che sta diventando sempre più difficile per lui lasciare la sua famiglia per lunghi periodi quando è impegnato in qualche progetto. Ha quattro figli, di età compresa tra i 18 ed i 12 anni, con la moglie Rhea Durham. "Deve essere qualcosa di veramente speciale - ha detto - per stare lontano e lasciare a casa quei ragazzi. E' il più grande sacrificio di sicuro". E riguardo alla possibilità di lasciare Hollywood ha aggiunto: "Probabilmente prima piuttosto che dopo". Wahlberg è stato anche colpito dalla perdita della madre Alma durante le riprese di Father Stu e l'attrice Jacki Weaver, che interpreta il ruolo della madre del personaggio principale nel film, ha avuto un ruolo fondamentale nel riuscire a farlo andare avanti. (ANSA).