Lillo e Greg, siamo noi Gli idoli delle donne

(ANSA) - ROMA, 07 APR - E se un aitante, bellissimo, gigolò, con lo sguardo tenebroso di Francesco Arca, abituato da sempre a non sforzarsi troppo (neanche di intelletto) per conquistare una donna, a causa di un incidente e qualche complicazione si svegliasse nel corpo e nei tratti di Lillo? Parte da qui "Gli idoli delle donne", nuova commedia di Lillo e Greg, al cinema dal 14 aprile, per una regia a sei mani firmata insieme a Eros Puglielli.

"L'idea - racconta Lillo - è che se nasci non bellissimo devi per forza puntare e sviluppare altre qualità. Già da adolescente con le ragazze ho sempre cercato di farle ridere.

Era l'unico modo. Il guaio è che poi continuavano a ridere anche dopo, nell'intimità". Nel film - prodotto da Lucky Red in collaborazione con Vision Distribution, Sky e Prime Video - il suo Filippo, disperato e sempre meno richiesto, si rivolge all'unica persona in grado di insegnargli a soddisfare le donne puntando sulla sensualità e la dialettica piuttosto che sul corpo: Max (Greg), il più grande e ambito gigolò di sempre, ritiratosi misteriosamente dal giro. Ed è così che Filippo finisce tra le braccia di una giovane e bella colombiana di nome Juanita (Maryna), che però è figlia di due pericolosissimi narcotrafficanti: Joaquim e Maria, ovvero Ilaria Spada e Corrado Guzzanti, che dopo il mafioso creato per il suo "Recital" teatrale ora veste panni e machete di un improbabile boss dalla parlata ispanica. . "A chi mi sono ispirato? Con il massimo rispetto - sorride - sono partito da Papa Bergoglio. Ho iniziato imitandolo, poi, per carità, ho abbandonato". (ANSA).