'Bella ciao' raccontata in un docufilm da Giulia Giapponesi

(ANSA) - BOLOGNA, 07 APR - Dopo l'anteprima italiana al Bif&st di Bari e al Bergamo Film Meeting, "Bella ciao - Per la libertà", film documentario della regista bolognese Giulia Giapponesi, arriva nelle sale cinematografiche dell'Emilia Romagna solo l'11, 12 e 13 aprile (a Bologna al Pop Up Cinema Medica Palace e al Pop Up Cinema Bristol). Da inno dei partigiani a canzone di lotta delle nuove generazioni di tutto il mondo, hit dei più famosi artisti internazionali e colonna sonora della serie televisiva "La casa di carta", Bella ciao ritorna anche nei giorni della guerra in Ucraina: la cantante folk ucraina Khrystyna Soloviy ne ha riadattato il testo.

"Per la libertà, oltre che parte del titolo del film, sono le ultime tre parole della canzone - spiega la regista alla presentazione a Bologna - ed è proprio questa la vera essenza, perché Bella ciao oggi è uno strumento in mano a tutti quelli che reclamano per la propria libertà e per un diritto. Non è più solo la canzone antifascista per eccellenza, ma per esempio nel Donbass è usata dai filorussi e dagli ucraini. È stata utilizzata dai no-vax e da quelli a favore, insomma è una canzone che soccorre le persone che si sentono in difficoltà o calpestate della propria dignità". A quasi un secolo dalla nascita, la forza di Bella Ciao non si arresta. Nel suo film (coprodotto da Palomar, Rai Documentari e Luce Cinecittà con il sostegno dell'Emilia-Romagna Film Commission e con il contributo di BPER Banca e I Wonder Pictures) Giulia Giapponesi racconta i misteri, la genesi e la storia della canzone, un canto inarrestabile, patrimonio dell'umanità nelle lotte per la libertà. "L'idea alla base del film - aggiunge Giapponesi - nasce dalla necessità di ristabilire il percorso biografico di Bella Ciao alla luce del suo essere diventata canzone internazionale. Una necessità che diventa più urgente in questo momento storico di passaggio, dove la Memoria della Seconda Guerra Mondiale, raccontata dalla viva voce di chi ha vissuto l'occupazione nazifascista, lascia il passo alla Storia, intesa come racconto del passato attraverso le fonti documentali". Il film "Bella ciao - Per la libertà" sarà visibile a tutti il 22 aprile su Rai Tre. (ANSA).