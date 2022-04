'Premio Mangiacinema-Creatore di sogni' a Ivano Marescotti

(ANSA) - PARMA, 05 APR - L'attore romagnolo Ivano Marescotti, che lo scorso febbraio ha annunciato il suo ritiro dal mondo del cinema ("Seguo l'esempio di Jack Nicholson: a 73 anni mi ritiro dalle scene"), sabato 11 giugno ritirerà il Premio Mangiacinema-Creatore di Sogni "per la sua carriera unica tra cinema, teatro e televisione" nell'ambito della nona edizione di Mangiacinema-Festa del cibo d'autore e del cinema goloso, in programma a San Secondo Parmense dal 10 al 12 e dal 17 al 19 giugno e dedicata a Giovannino Guareschi.

L'evento sarà impreziosito dall'accompagnamento musicale dell'arpista Carla They e verrà condotto dal direttore artistico del Festival Gianluigi Negri; seguirà la proiezione di "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino, nel quale Marescotti, al fianco di Stefania Sandrelli, interpreta il ruolo del capofamiglia.

Marescotti è uno dei volti italiani più richiesti nelle grandi produzioni internazionali (ha recitato, tra gli altri, ne "Il talento di Mr. Ripley", "Hannibal", "King Arthur").

Vincitore di due Nastri d'argento per l'interpretazione nel corto "Assicurazione sulla vita" e per "A casa tutti bene", oltre ad aver accumulato altre quattro nomination, è stato diretto da registi come Ridley Scott, Anthony Minghella, Benigni, Avati, Mazzacurati, Nichetti. Con l'annuncio dell'addio al cinema, ha comunque confermato che proseguirà l'attività teatrale: in questo ambito festeggia 40 anni di carriera ed ha lavorato, tra gli altri, con Mario Martone, Carlo Cecchi, Giampiero Solari, Giorgio Albertazzi, oltre ad aver portato in scena classici di Shakespeare e rivisitazioni personali di Dante e Ariosto con la scuola Tam (Teatro Accademia Marescotti) nella quale insegna recitazione. Nel 2019 ha pubblicato il libro di racconti autobiografici "Fatti veri". (ANSA).