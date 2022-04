In sala Atlantis, l'Ucraina post guerra è un deserto

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Reflection, sulla guerra nel Donbass e la brutalità dell'esercito russo, è attualmente nelle sale, ma ora arriva, per tre giorni l'11, 12 e 13 aprile da Wanted anche il film Atlantis, sempre del regista ucraino Valentyn Vasjanovyč. Vinse il premio Miglior Film a Orizzonti alla Mostra di Venezia 2019 ed è stato candidato per l'Ucraina ai premi Oscar 2021 come miglior film internazionale (senza rientrare nella cinquina finale).

Con questa opera Vasjanovyč porta sul grande schermo i temi dell'orrore e della violenza disumana della guerra: e pensando che è stato realizzato nel 2019 assume un valore drammaticamente profetico. Nella cerimonia di premiazione di Venezia 2019, ritirando il premio Vasjanovyc aveva collegato con entusiasmo la sua vittoria alla liberazione, proprio quel giorno di settembre, del regista Oleg Sentsov, arrestato e imprigionato in Russia per motivi politici e ora rilasciato in uno scambio di prigionieri.

Tutte cose che oggi ci fanno ancor più riflettere su quello che stava accadendo.

Atlantis è ambientato in un futuro prossimo in Ucraina orientale, diventata dopo la guerra un deserto senza vita. Il protagonista è Sergeij, interpretato da Andriy Rymaruk, ex soldato che soffre di stress post-traumatico, che tenta di adattarsi alla nuova realtà. Con una vita in pezzi e una terra in rovina, Sergeij, quando la fonderia in cui lavora chiude, trova un modo inaspettato per andare avanti, unendosi alla missione volontaria "Black Tulip" dedicata alla riesumazione dei cadaveri di guerra. Lavorando al fianco di Katya - interpretata da Liudmyla Bileka - capisce che un futuro migliore è possibile.

Imparerà a vivere senza la guerra e ad accettarsi così com'è? Vasjanovyč, che è nato a Žytomyr, in Ucraina occidentale, 50 anni , si è formato alla scuola di Andrzej Wajda. All'inizio dell'invasione russa nel suo paese Valentyn Vasjanovyč ha deciso di restare a Kiev. Ed è attualmente impegnato nella difesa della città. (ANSA).