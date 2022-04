Anteprima di Vortex al Cinema Troisi con Noé e Argento

(ANSA) - ROMA, 05 APR - ''Sono mesi che attendevamo di poter proiettare l'ultimo film di Gaspar Noé 'Vortex', presentato alla 74/a edizione del Festival di Cannes nella sezione 'Cannes Premiere', con protagonista Dario Argento - dice la vicepresidente del Piccolo America, Giulia Flor Buraschi - Non trovandolo nei listini, non abbiamo resistito e siamo andati alla ricerca dell'International sales Wild Bunch Distribution, per provare a portare il film sul grande schermo in Italia.

Siamo felici di essere riusciti a chiudere l'accordo e soprattutto di aver creato un ponte per i colleghi esercenti, che in queste ore stanno contattando il distributore internazionale per programmare il film in altre sale italiane, come ad esempio il Cinema Beltrade di Milano''. ''Siamo onorati di annunciare la presenza di un altro grande ospite internazionale, Gaspar Noé che insieme al maestro dell'horror per eccellenza, Dario Argento, sarà al Cinema Troisi il 14 aprile per l'anteprima nazionale di 'Vortex' - dichiara Valerio Carocci, presidente del Piccolo America - Saranno ben due gli incontri con il pubblico: alle 19.00 per un saluto iniziale e dibattito al termine della proiezione, e alle 22.15 per la presentazione del secondo spettacolo!''.

''Gaspar Noé si unisce agli ospiti internazionali che in questi mesi stanno raggiungendo fisicamente via Girolamo Induno per presentare i loro film sul grande schermo del Cinema Troisi e scoprire così anche la sua aula studio frequentatissima da ragazzi e ragazze a tutte le ore - conclude Carocci - dall'inaugurazione con Julia Ducournau e Vincent Lindon, proseguendo poi con Chloé Mazlo e infine la scorsa settimana Robert Eggers, Alexander Skarsgård e Willem Dafoe''. (ANSA).