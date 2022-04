Tom Leeb, Clara Ponsot e Spollon in giuria a Montecarlo

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Accanto al presidente, il due volte premio Oscar Paul Haggis, nella giuria internazionale della 19/a edizione del Montecarlo Film Festival de la Comédie, ideato e diretto da Ezio Greggio, in programma dal 25 al 30 aprile nella sede del Grimaldi Forum, ci saranno l'attore e cantautore di origine francese Tom Leeb, l'attrice francese Clara Ponsot e Pierpaolo Spollon, l'attore noto al grande pubblico per le serie L'Allieva, Doc - Nelle tue mani e Blanca.

In calendario, proiezioni, masterclass con i protagonisti del cinema internazionale, italiano e francese e la serata di gala e premiazione di sabato 30 aprile. Scopo principale del Montecarlo Film Festival è la promozione e la diffusione dei diversi generi della commedia attraverso anteprime cinematografiche in concorso e fuori concorso. Anche quest'anno spazio a una sezione tutta dedicata ai cortometraggi, lo Short Comedy Award, aperta a registi, attori, produttori che realizzano brevi commedie cinematografiche. (ANSA).