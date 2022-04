Un corto per riflettere e gridare 'No War'

Le sirene, la paura, la morte, il sangue, la minaccia, il coraggio. È potente e vuole far riflettere 'No War', il cortometraggio di cui Mirko Alivernini è autore e regista. Per le riprese, realizzate a Cinecittà e nel parco della Cervelletta ai Colli Aniene, a Roma, sono stati utilizzati un drone e soprattutto uno smartphone Samsung S21 Ultra. I protagonisti, tra gli altri, sono Luigi Giggio Converso, Noemi Esposito e il piccolo Andrea Tagliente. Prodotto da Mainboard, il progetto nasce dalla volontà di rappresentare e fissare "un momento storico doloroso per l'intera umanità, svuotere le coscienze e far aprire gli occhi a molti. Per dire ancora una volta - afferma lo stesso Alivernini - No ad una guerra che non ha alcuna motivazione. Il mio, il nostro, è un no netto e chiaro alla guerra'.

GUARDA IL CORTO SU YOUTUBE



Il corto ora viaggia verso il Festival internazionale per la pace che dovrebbe svolgersi nel prossimo mese di giugno a Milano. A Roma potrebbe inoltre essere organizzata una proiezione con lo scopo di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza in favore dei profughi ucraini. L'opera è stata patrocinata dal premio Internazionale Vincenzo Crocitti.