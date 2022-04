Cinema: Rula Jebreal presidente giuria del Riviera festival

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Sarà la scrittrice e giornalista italo-israeliana di origine palestinese Rula Jebreal a presiedere la giuria del concorso principale della prossima edizione del RIFF - Riviera International Film Festival (10-15 maggio) dedicata a lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo.

Da sempre impegnata a favore del valore universale dell'arte cinematografica, è stata la sceneggiatrice del film Miral diretto da Julian Schnabel e tratto dal suo romanzo autobiografico, e nel 2008 ha scritto e prodotto un documentario a sostegno della moratoria delle Nazioni Unite sulla pena di morte. La Jebreal, che sarà anche protagonista di un talk, dal titolo "Democrazia e Diritti Umani: come le guerre e i dittatori rappresentano la minaccia Esistenziale per il nostro Futuro", proprio per il suo lavoro e contributo nel campo sociale e dei diritti umani, riceverà dal RIFF il Premio speciale "Human Star".

"Fare da presidente di giuria ad un Festival come il RIFF e in un momento storico come questo - ha commentato - è molto importante per me, perché ho viaggiato in teatri di guerra, raccontando la storia delle vittime vere dei massacri, che sono le donne, i bambini, i rifugiati ma raccontando anche l'altra parte della storia, ossia l'indifferenza dei leader mondiali alla sorte dei diritti umani e civili. Con il cinema, che reputo il linguaggio dell'arte è possibile risvegliare le coscienze e avvicinare quei mondi lontani al nostro. Far conoscere le storie delle persone non privilegiate, sottomesse, soprattutto le persone che hanno sofferto di più in questo mondo schiacciate da dittature e da regimi autoritari, come la guerra che sta avvenendo in Ucraina e i crimini commessi contro i civili.

Raccontare le storie degli ucraini, dei siriani, è come raccontare le storie di tutti noi. Nessuno è libero se non siamo tutti liberi".

Confermate, oltre quella già annunciata con il Premio Oscar Casey Affleck (domenica 15 maggio 2022 alle ore 11) altre due Masterclass: Dante Spinotti, direttore della fotografia pluricandidato agli Oscar e Joan Bergin, tra le più importanti costume designer al mondo, vincitrice, tra gli altri di 3 Emmy Awards per la serie cult The Tudors, entrambi il 14 maggio.

(ANSA).