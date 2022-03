'Mente locale', documentari raccontano il territorio

(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAR - È online il nuovo bando per partecipare alla nona edizione di 'Mente Locale - Visioni sul territorio', il primo festival italiano dedicato a promuovere e valorizzare il racconto del territorio attraverso il cinema documentario. Tra le novità dell'edizione 2022, che si svolgerà ancora una volta in formula ibrida dal 16 al 20 novembre, in sala nei cinema e nei teatri tra le province di Bologna e Modena e online su Docacasa.it, la giuria internazionale che quest'anno sarà presieduta da Leena Pasanen, già direttrice dell'European Documentary Network, del Dok Leipzig e di Biografilm Festival.

Focus del festival, che negli anni è diventato sempre più uno spazio di riflessione e di incontro per un pubblico variegato, non di soli addetti ai lavori e cinefili, ma anche di cittadini dei luoghi nei quali si svolge, è il racconto del territorio in tutte le sue dimensioni con un approccio integrato di cultura, promozione, sviluppo locale sostenibile e marketing territoriale. La regione partner della nona edizione è la Sardegna.

Possono candidarsi al concorso registi di ogni nazionalità, inviando le loro opere di cinema del reale (lunghi o corti) attraverso la piattaforma FilmFreeway e consultando il regolamento sul sito www.festivalmentelocale.it.

La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 3 luglio.

Confermati anche per questa edizione una serie di appuntamenti di avvicinamento al festival, da aprile in poi, distribuiti tra le province di Bologna e di Modena, che coinvolgeranno il pubblico in diverse attività come passeggiate alla scoperta del paesaggio, workshop, proiezioni e degustazioni. Il primo evento è l'anteprima del festival, prevista sabato 2 aprile (ore 21) all'Auditorium Spazio Binario di Zola Predosa (Bologna) con la proiezione de 'Il sapore della terra', film documentario di Giulio Filippo Giunti. (ANSA).