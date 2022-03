Academy "Prenderemo sanzioni adeguate" su Will Smith

Il verdetto su Will Smith per lo schiaffo in diretta a Chris Rock non arrivera' che tra qualche settimana: lo hanno reso noto, "sconvolti e indignati" per l'alterco di domenica notte che "ha fatto ombra" alla annuale celebrazione dell'industria del cinema, il presidente dell'Academy, David Rubin e la Ceo, Dawn Hudson.

"Saranno prese misure adeguate", hanno detto i due a poche ore dalla riunione del Board dei Governatori che deve deliberare sul caso. Hollywood intanto continua a reagire: Amy Schumer, una delle tre 'padrone di casa' della serata, ha detto di essere ancora "traumatizzata" dallo schiaffo: "Spero che questa sensazione nauseabonda per quello che abbiamo visto se ne vada", ha detto su Instagram offrendo la sua completa solidarieta' all'"amico" Chris Rock che "si e' comportato da vero professionista".

Rock, che oggi lancia da Boston il suo tour negli Usa e Regno Unito, e' rimasto finora abbottonato sulla vicenda. Lo schiaffo in diretta dopo la battuta sulla testa rasata di Jada Pinkett, la moglie di Will Smith che soffre di alopecia, gli ha fatto comunque buona pubblicita' e i biglietti per assistere alla sua performance sono svettati dell'800%. Anche l'audience degli Oscar e' salita di almeno 600 mila spettatori dopo l'alterco.

Domenica 16,6 milioni di persone si sono sintonizzate sulla Abc per la 'notte delle stelle' 2022 che tuttavia e' rimasta la seconda peggiore di sempre, segno del disinteresse del pubblico per questo tipo di formato: la riprova sara' domenica prossima quando sono in programma i Grammy.

Intanto su Smith le star di Hollywood continuano a dire la loro. Definendo l'Academy "senza spina dorsale", Jim Carey ha detto che, nei panni di Chris Rock, lui avrebbe fatto causa per 200 milioni di dollari. "Dovevano arrestarlo su due piedi". ha detto l'attore di "Truman Show", mentre da Londra i Bafta hanno assicurato che, a casa loro, il colpevole sarebbe stato scortato immediatamente fuori dal teatro. Si e' pronunciato perfino OJ Simpson, secondo cui Smith "ha sbagliato", anche se "si puo' capire quel che provava dentro".

Intanto una nuova polemica ha cominciato a sobbollire sulle musiche usate per accompagnare la serata: ha fatto discutere la scelta di "Africa", un brano anni '80 della band di bianchi Toto, quando sono entrati in scena Daniel Kaluuya e la cantante H.E.R., entrambi vincitori di Oscar l'anno scorso, ma anche di "Isla Bonita" di sfondo all'attrice latina Stephanie Beatriz ("Brooklyn Nine-Nine") che a sua volta introduceva la miglior canzone originale da "Encanto". Per non parlare di "Beggin'" dei Maneskin quando e' entrata in scena Rachel Zegler: impossibile non immaginare una frecciata all'attrice di "West Side Story" che aveva "implorato" pubblicamente l'invito, e l'aveva strappato soltanto all'ultimo momento. (ANSA).