Oscara: Mila Kunis parla di Ucraina, dignità contro devastazione

(ANSA) - NEW YORK, 27 MAR - "I recenti eventi globali stanno frustrando molti di noi. Ma quando si assiste alla forza e alla dignità di coloro che affrontano tale devastazione, è impossibile non essere scossi dalla loro resilienza. Non si può non essere toccati e in soggezione davanti a coloro che trovano forza nel continuare a combattere attraverso questa oscurità inimmaginabile". Sono le parole dell'attrice nata in Ucraina Mila Kunis salita sul palco degli Oscar per introdurre Reba McIntyre. Kunis, che con il marito Ashton Kutcher ha già raccolto 35 milioni di dollari per l'Ucraina, non pronuncia il nome del suo paese ma le parole sono dirette a Kiev. (ANSA).