Oscar: Summer of Soul vince come migliore documentario

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised) ha vinto l'Oscar come miglior film documentario. E' diretto da Ahmir "Questlove" Thompson e racconta l'annata 1969 dell'Harlem Cultural Festival. Nel ritirare il premio il regista e musicista Questlove è stato preso dalla commozione . Nel corso di sei settimane durante l'estate del 1969, a 160 km a sud di Woodstock, l'Harlem Cultural Festival fu ripreso dalle telecamere al Mount Morris Park (ora conosciuto come Marcus Garvey Park). Queste riprese sono rimaste inedite fino al film di Questlove. Il lungometraggio include le esibizioni dal vivo inedite di artisti come Stevie Wonder, Nina Simone, Sly & the Family Stone, Gladys Knight & the Pips, Mahalia Jackson, B.B. King, The 5th Dimension.

Gli altri nominati erano Ascension, Attica, Flee e Writing with fire. (ANSA).