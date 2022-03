Oscar: su Sky Cinema arrivano vincitori Coda, Dune, Drive my Car

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Su Sky Cinema arriva una programmazione dedicata ai film che hanno trionfato agli Oscar 2022: dal 29 al 31 marzo saranno proposte tre grandi prime serate su Sky Cinema Oscar (canale 303) - un intero canale dedicato ai film premiati con l'ambita statuetta - con Coda - I segni del cuore, Dune e Drive my Car, tutti sempre disponibili anche in streaming su Now e on demand su Sky. Su Sky Primafila sono disponibili on demand Encanto, miglior film d'animazione, Una famiglia vincente - King Richard, Oscar per il miglior attore protagonista a Will Smith, e Summer of Soul, miglior documentario.

Inoltre, lunedì 28 marzo dalle 14.00 sullo stesso canale sarà trasmessa la riproposizione integrale della Notte degli Oscar 2022 e, dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar e Sky Uno "Il meglio della Notte degli Oscar 2022", disponibile anche on demand su Sky e Now, e in chiaro su Tv8 sempre il 28 marzo alle 23.45.

Martedì 29 marzo alle 21.15 la prima serata sarà dedicata al film che ha dominato alla 94/ edizione degli Academy Awards, Coda - I segni del cuore, che ha confermato tutte e tre le nomination ottenute vincendo il premio per il miglior film, quello per il miglior attore non protagonista con Troy Kotsur e quello per la migliore sceneggiatura non originale.

L'emozionante pellicola di Sian Heder, remake del pluripremiato film francese La Famiglia Belier, narra con delicatezza il tema della disabilità attraverso la storia dell'adolescente Ruby Rossi.

Mercoledì 30 alle 21.15 sarà la volta di Dune. Il film campione d'incassi del regista Denis Villeneuve, forte di dieci nomination, si è aggiudicato il riconoscimento per la migliore fotografia, la miglior colonna sonora originale, il miglior suono, il miglior montaggio, i migliori effetti speciali e la migliore scenografia.

Giovedì 31 marzo alle 21.15 infine sarà proposto Drive my car, toccante road movie di Ryûsuke Hamaguchi, vincitore del premio come miglior film internazionale, ispirato alla raccolta di racconti Uomini senza donne di Murakami Haruki. (ANSA).