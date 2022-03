Oscar: Jessica Chastain migliore attrice protagonista

Jessica Chastain ha vinto l'Oscar come migliore attrice protagonista per Gli occhi di Tammy Faye.

Una standing ovation ha accolto la notizia del suo premio. Le altre nominate erano Olivia Colman (La Figlia Oscura), Penélope Cruz (Madres Paralelas), Nicole Kidman (Being the Ricardos), Kristen Stewart (Spencer). (ANSA).