Oscar: Jane Campion vince per la miglior regia

Jane Campion ha vinto l'Oscar per la migliore regia per il film Il Potere del Cane.

Gli altri nominati: Kenneth Branagh (Belfast), Ryusuke Hamaguchi (Drive my car), Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Steven Spielberg (West Side Story).

Jane Campion è la terza donna in assoluto a vincere per la migliore regia dopo Kathryn Bigelow e Chloe Zaho per Nomadland.

La neozelandese Campion e' anche la prima donna ad esser stata nominata due volte alla regia. E' anche la prima volta che l'Oscar alla regia va a una donna per due anni consecutivi dopo la vittoria di Zaho l'anno scorso. (ANSA).