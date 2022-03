Oscar: Branagh vince per la migliore sceneggiatura originale

(ANSA) - NEW YORK, 28 MAR - Kenneth Branagh ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggatura originale per Belfast. Gli altri candidati erano Don't look up, King Richard - Una famiglia vincente, Licorice Pizza e La persona peggiore del mondo.

E' il primo Oscar per Branagh che con il suo film aveva ricevuto otto nomination. "Belfast", ispirato all'infanzia dell'attore e regista, ha ottenuto sette candidature tra cui quella per il miglior film. (ANSA).