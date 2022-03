Oscar: Branagh vince per la migliore sceneggiatura originale

Kenneth Branagh ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggatura originale per Belfast. Gli altri candidati erano Don't look up, King Richard - Una famiglia vincente, Licorice Pizza e La persona peggiore del mondo.

Sian Heder ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per il film Coda - I segni del cuore di cui è anche la regista. Il film, interpretato nella lingua dei segni, è un remake del film francese del 2014 La famiglia Bélier. Gli altri nominati erano Drive my car, Dune, Il potere del cane, La figlia Oscura. (ANSA).