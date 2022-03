Oscar: Billie Eilish vince per canzone originale

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Billie Eilish e suo fratello Finneas hanno vinto l'Oscar per la migliore canzone originale per il film 007 No Time to Die di cui sono autori di musica e testo.

Gli altri nominati erano Be Alive (per King Richard), Dos Oruguitas (per Encanto), Down to Joy (per Belfast) e Somehow you (Four Good Days). (ANSA).