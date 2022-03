Los Angeles Italia, premi a Spinotti, Casarosa e Cantini Parrini

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Il leggendario autore della fotografia Dante Spinotti insieme ai candidati all'Oscar Enrico Casarosa (regista del film d'animazione "Luca") e Massimo Cantini Parrini (costumista del "Cyrano" di Joe Wrigth) sono stati premiati al "Los Angeles Italia Film Festival nell'immediata vigilia della notte degli Oscar. L'evento, promosso con il ministero della Cultura ed Intesa Sanpaolo con Tatatu e Givova insieme a Rs Productions, Fenix Entertainment è stato l'epilogo di una settimana di cinema italiano che ha riempito il Chinese Theatre di Hollywood con circa 50 proiezioni della migliore produzione tricolore dell'ultima stagione unitamente ad alcune opere in omaggio al centenario di Vittorio Gassman. Paolo Sorrentino ha presenziato all'ultima proiezione pubblica del film "E stata la mano di Dio", prima della chiusura delle urne degli Academy Awards, e si è concesso ad un dibattito pubblico con 500 spettatori per spiegare la genesi e le emozioni del suo recente lavoro realizzato con Netflix. Tra gli altri artisti intervenuti a Los Angeles Italia 2022 (presieduto dall'attore italoamericano Robert Davi e dall'attrice Sofia Milos e presentato dall'acting coach Bernard Hiller): Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli con film L'ombra del giorno" di Giuseppe Piccioni; la regista Chiara Tilesi e l'attrice Gabriella Pessione con il docufilm "One of Us"; il regista Alessandro Pondi e l'attore Michele Ragno per il film "School of mafia"; il rapper e attore Clementino col film "Il materiale emotivo" di Sergio Castellitto; l'attrice Esmeralda Spadea con docufilm "Spicy Calabria". Con loro i premi Oscar Nick Vallelonga (Green Book), Barry Morrow (Rain Man), Fisher Stevens (The Cove), George Chakiris (West Side Story) e il gia' candidato all'Oscar Lee Daniels (Precious). Tra le altre opere italiane presentate in anteprima Usa a Hollywood "Qui rido io" di Mario Martone, "I fratelli De Filippo di Sergio Rubini, "Non ti pago" e "Sabato, domenica e lunedì" di Edoardo De Angelis, "Not to Forget" di Valerio Zanoli; "Ghiaccio" di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis.

(ANSA).