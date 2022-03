Katia Ricciarelli, bisogna sempre avere il gusto della sfida

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Avere "sempre dentro di me il gusto della sfida è la mia salvezza. Bisogna mantenere ad ogni età la curiosità di conoscere e scoprire. Guai se lasciamo che il nostro cervello se ne vada in pensione". Parola di Katia Ricciarelli, che a poche settimane dalla fine dell'esperienza del Grande Fratello Vip parla con l'ANSA del suo ritorno al cinema con Mancino naturale, dramedy di Salvatore Allocca con protagonista Claudia Gerini nei panni di Isabella, madre volitiva di Paolo, un 12enne talento del calcio (l'esordiente Alessio Perinelli) per il quale è pronta a tutto pur di farlo entrare in una grande squadra. Nel film, in arrivo il 31 marzo distribuito da Adler Entertainment in oltre 70 copie, Katia Ricciarelli interpreta Maria, nonna del bambino, ferita dal comportamento di Isabella, che ha allontanato da lei il figlio e il nipote. Nell'interpretare il ruolo "ho pensato a mia madre. Ero una bambina prodigio e lei è riuscita ad aiutarmi senza mai impormi nulla - spiega -. Capisco una madre che possa dedicare la vita per far arrivare il figlio ad essere qualcuno. Io ho avuto la fortuna di essere lasciata comunque libera da mia madre, che pure ha sacrificato tutto per me". Da talento del bel canto "ero innamorata della lirica, era il mio sogno, e avere una madre che mi appoggiasse è stato fondamentale". Purtroppo però "a volte ci sono genitori che mettono troppa pressione, con il rischio di creare dei 'mostri', rendendo i propri figli degli infelici".

Nel lavoro di insegnante nella sua Accademia della lirica "mi capita di incontrare padri e madri così, ma per fortuna gli allievi nel mio campo devono avere fisiologicamente qualche anno in più rispetto a Paolo in Mancino naturale". A proposito di sfide, "dopo cinque mesi e mezzo di Grande Fratello mi sto riprendendo - commenta -. Non pensavo neanche di riuscire ad arrivare a due mesi. Penso di essere stata brava e mi sono anche divertita". Certo "non mi sarei mai aspettata di ritrovarci di fronte a una guerra, dopo due anni di pandemia, che già ci avevano traumatizzato. Speriamo che il conflitto finisca presto, è una tragedia per tutti". (ANSA).